Gazidis: «Chiediamo pazienza ai tifosi, facciamo scelte difficili»

Nella conferenza stampa di oggi, Ivan Gazidis ha parlato a lungo anche del rapporto con la tifoseria rossonera. Ecco le sue parole: «Ci mancano i nostri tifosi, vogliamo farli sentire parte del club e li vogliamo allo stadio, il prima possibile, ma solo in sicurezza. Voglio dire due cose ai nostri tifosi in giro per il mondo. La prima è che avremmo voluto avervi qui oggi e faremo tutto il possibile per comunicare, con trasparenza, quello che il vostro club vuole fare per crescere. La seconda è una richiesta per i nostri fan: stiamo facendo un lavoro difficile, molto impegnativo con diverse scelte importanti e difficili. E lo facciamo con grande passione per riportare il Milan dove merita. Non è una strada veloce, ci vorrà tempo e pazienza».