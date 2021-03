Gattuso sorride: Lozano può essere convocato contro il Milan, le ultime

Hirving Lozano, attaccante del Napoli di Gennaro Gattuso, si sarebbe allenato in gruppo questa mattina e per questo motivo…

Buone notizie per Gennaro Gattuso: Hirving Lozano, questa mattina ha svolto l’allenamento con il resto della squadra azzurra e dunque contro il Milan di Stefano Pioli dovrebbe essere tra i convocati.

Il messicano, però, non sarebbe al 100% e per questo motivo il tecnico calabrese non dovrebbe inserirlo titolare, ma con ogni probabilità partirà dalla panchina.