Gattuso risponde a Pioli: «Noi davanti al Milan? Se lo dicono loro…»

Nel post-partita di AZ Alkmaar-Napoli, Gennaro Gattuso ha risposto a Stefano Pioli che aveva messo gli azzurri sopra il Milan in Serie A

Gennaro Gattuso risponde a Stefano Pioli. Il tecnico rossonero aveva detto, nel post Milan-Celtic, di vedere il Napoli sopra i rossoneri come qualità e in prospettiva nel proseguio della Serie A. La risposta del tecnico degli azzurri non si è fatta attendere.

Ecco le sue dichiarazioni: «Napoli davanti al Milan? Se lo dicono loro, va bene così. Io so di avere una squadra forte ma non so se possiamo giocarcela alla fine per lo Scudetto. Alla fine tireremo le somme».