UFFICIALE Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia: il comunicato

Il Valencia ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso: il comunicato

Attraverso una nota ufficiale, il Valencia ha annunciato l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della squadra spagnola.

IL COMUNICATO – «Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con Gennaro Gattuso, che diventerà l’allenatore della prima squadra del Valencia CF per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2024.

Gennaro Gattuso (9 gennaio 1978, Italia) è arrivato al Club dopo una lunga carriera sia come giocatore che come allenatore. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, ha iniziato la carriera di allenatore nel 2012 e ha allenato squadre come Milan e SSC Napoli, con cui ha vinto la Coppa Italia nel 2020».