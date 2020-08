Gattuso: «Io perfetto per marcare Messi? Ma neanche al Milan…»

Gennaro Gattuso torna a parlare in maniera divertita del proprio passato al Milan: il riferimento è la sfida contro il Barcellona

Gennaro Gattuso è tornato a parlare in maniera divertita del suo passato da calciatore in vista della sfida di questa settimana contro il Barcellona in Champions League:

«Sarei perfetto per marcare Messi? Non ce la facevo neanche al Milan con 15 Kg in meno. Leo lo posso marcare nei sogni o quando accendo la playstation per giocare con mio figlio». In realtà Gattuso riuscì a limitare, se non Messi, Ronaldo nel memorabile Milan-Manchester United del 2007.