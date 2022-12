Gattuso ricorda Mihajlovic: «Lui non vorrebbe questo»

Rino Gattuso, in una dichiarazione all’ANSA., ha ricordato Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri all’età di 53 anni

«Posso con orgoglio affermare di essere stato amico di Sinisa Mihajlovic. Tra di noi c’era rispetto e stima reciproca che ci univa anche se non siamo mai stati compagni di squadra. Penso che oggi non si debba piangere per la sua scomparsa, lui non vorrebbe: verso di lui occorre invece quel rispetto che si deve alla scomparsa di un uomo come lui. E il rispetto si dimostra ricordando ciò che ha sempre insegnato: ricordo tante foto di Sinisa con la sua numerosa famiglia, tanti immagini dei suoi calciatori stretti intorno a lui nei momenti più difficili, ed è questo per me ‘l’essere uomo’, esser capace di trasmettere i propri valori e far sì che chi ti circonda impari a condividerli perché per tutti sei stato un esempio. Grazie di tutto Sinisa»