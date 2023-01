Gattuso dopo l’addio al Valencia: «Soluzione migliore per tutti»

Gennaro Gattuso ha commentato l’addio consensuale come allenetore del Valencia. Ecco le parole dell’ex Milan

Ecco le parole dell'ex Milan riportate da la Gazzetta dello Sport:

«Il comunicato non mente, ci siamo lasciati di comune accordo. Mi dispiace moltissimo, ma è meglio per tutti. Quando sono stato presentato lo scorso 9 di giugno sapevo perfettamente dove arrivavo, ero cosciente della difficoltà ambientale e tecnica della situazione. Però ci credevo, ero convinto che con il lavoro e la passione le cose potessero migliorare, le divergenze diminuire. Il club mi appoggiava ma c’era bisogno di una sterzata. Mi dispiace perché stavo bene e sarei rimasto a lungo, però la situazione era complicata e insieme abbiamo pensato che questa fosse la soluzione migliore. Lim mi aveva offerto 4-5 rinforzi: Layhoon (ancora oggi la longa manus del magnate a Valencia, ndr) ora me ne offre uno e mi da 24 ore perché scelga tra un centrocampista e un attaccante. Questo non è il grande progetto che mi era stato presentato»