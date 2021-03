Gattuso, a testa alta nonostante tutto: intanto i tre punti poi si vedrà, il Corsera di questa mattina ne sottolinea l’atteggiamento

Gattuso, a testa alta nonostante tutto: intanto i tre punti poi si vedrà, il Corsera di questa mattina ne sottolinea l’atteggiamento. A pag. 39 un focus sull’impresa di Rino che nonostante il silenzio stampa imposto dalla società e la terribile sensazione dei ferri sempre più corti, riesce comunque a mostrare un’orgoglio incredibile ed una voglia di vincere, al di là di ogni decisione che riguarderà il proprio futuro e ovviamente al di là delle critiche.

UN CAPOLAVORO- “Per essere un allenatore delegittimato- si legge- in silenzio stampa imposto dalla società dal 21 febbraio e costretto ad assistere al toto-nomi sul suo successore, ha compiuto un capolavoro”. E ancora: “E i rumors sui nomi dei potenziali candidati a raccoglierne l’eredità si sono sprecati, senza mai essere silenziati: da Benitez a Juric, da Sarri ad Allegri. Un massacro per Rino che ieri a Milano nello stadio che evidentemente lo carica (con l’Inter perse 1-0 il 16 dicembre ma giocò una delle gare più gagliarde della stagione) ha battuto il suo Milan per la prima volta da allenatore”.