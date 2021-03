Gattuso torna in un San Siro (vuoto) per la prima volta da avversario

Gennaro Gattuso torna per la prima volta a San Siro da avversario. Purtroppo per Ringhio non ci saranno i suoi ex tifosi ad applaudirlo

Gennaro Gattuso questa sera tornerà a calcare il campo di San Siro per la prima volta da tecnico della squadra opposta al Milan.

Un’emozione enorme per Ringhio che in carriera ha affrontato altre due volte i rossoneri come allenatore del Napoli ma entrambe le volte allo stadio San Paolo, poi successivamente ribattezzato in onore di Diego Armando Maradona.