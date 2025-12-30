Gatti Milan, stallo totale e affare con la Juve verso la fumata nera: il motivo e tutti i retroscena

Gatti Milan, l’affare con la Juve è in stallo totale e si viaggia verso la fumata nera: il difensore ha un ingaggio decisamente troppo alta

Il calciomercato vive di suggestioni, e quella che accostava Federico Gatti al Milan ha infiammato i corridoi di via Aldo Rossi negli ultimi giorni. Tuttavia, nonostante i sondaggi esplorativi, la pista sembra destinata a raffreddarsi bruscamente. Secondo Luca Bianchin, firma di Gazzetta.it, dietro il rallentamento della trattativa ci sarebbero ragioni prettamente economiche e strategiche.

Gatti Milan, l’ostacolo ingaggio e la linea di Tare

Il Milan, pur stimando la grinta e l’esperienza in Serie A del difensore della Juventus e della Nazionale, si è scontrato con la realtà dei numeri:

Il nodo dello stipendio: Gatti percepisce un ingaggio che orbita intorno ai 3 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che la dirigenza rossonera non è entusiasta di accollarsi per un profilo che andrebbe a inserirsi in una rotazione difensiva già competitiva.

Il nodo dello stipendio: Gatti percepisce un ingaggio che orbita intorno ai 3 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che la dirigenza rossonera non è entusiasta di accollarsi per un profilo che andrebbe a inserirsi in una rotazione difensiva già competitiva. La politica salariale: Igli Tare e la proprietà vogliono mantenere un equilibrio ferreo nel monte ingaggi, evitando di appesantire il bilancio con contratti onerosi per giocatori non considerati "top assoluti" della categoria. Come riportato da Bianchin, "chiaramente penso non si farà nulla" proprio per queste discrepanze finanziarie.

Strategie diverse: Se il Milan deve investire cifre importanti, preferisce farlo su profili più giovani o su occasioni a parametro zero che accettino condizioni più flessibili, come il caso di Sergio Ramos o l'obiettivo Mario Gila.

Cosa succede ora in difesa?

Tramontata quasi definitivamente l’ipotesi Gatti, il Milan continua a monitorare il mercato dei centrali. Massimiliano Allegri chiede un rinforzo pronto per la trasferta di Cagliari del 2 gennaio, ma la società non ha fretta di chiudere operazioni che non siano sostenibili. Restano calde le piste che portano a Škriniar, soprattutto se inserito nell’affare Nkunku, o a colpi low-cost dell’ultimo minuto.