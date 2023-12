Gasperini richiama i suoi: «Milan? Dovremo avere tutti lo stesso spirito, mi preoccupa…»

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha detto la sua in vista del prossimo match col Milan, dopo il KO col Torino

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Torino Atalanta, il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, si è espresso così riguardo la prossima sfida di campionato contro il Milan.

COSA NON MI È PIACIUTO? – «Il fatto di perdere giocatori nello stesso reparto: perché mancano anche Kolasinac e Palomino. E quando si è in difficoltà nello stesso reparto, si dà tutti qualcosa in più e invece l’ho visto in pochi, o perlomeno non in tutti».

COME SI RIPARTE IN VISTA DEL MILAN? – «Noi abbiamo tante partite, non solo il Milan. L’importante che abbiamo tutti lo stesso spirito poi si può giocare più o meno bene, si può vincere o perdere però abbiamo bisogno di una squadra e non di pochi elementi. Dovrò confrontarmi con la società per capire se abbiamo le stesse visioni e poi rimetterci in pista per giocare dignitosamente le nostre partite».

SE MI PREOCCUPA LA CLASSIFICA? – «Mi preoccupa la non partecipazione di tutta la squadra alle prestazioni come è successo questa sera, insieme a tante prestazioni di assoluto valore».