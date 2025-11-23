Gasperini rilancia l’idea di un’unica sosta per le nazionali! E sugli infortuni… Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, l’allenatore Gian Piero Gasperini, il navigato tecnico noto per il suo calcio offensivo, ha analizzato in conferenza stampa le incognite tipiche della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Nonostante le difficoltà passate, il mister si è detto relativamente fiducioso sulla condizione fisica dei suoi giocatori.

“La ripresa dopo la sosta è sempre un’incognita. Ma questa volta i giocatori sono rientrati un giorno prima rispetto al solito e sia giovedì che ieri la squadra ha fatto dei buoni allenamenti,” ha dichiarato Gasperini. Tuttavia, l’allenatore ha voluto sottolineare una preoccupante tendenza statistica: “L’aver sempre perso al rientro dalla sosta non credo sia casuale perché quando siamo andati in svantaggio abbiamo sempre perso.” L’unica eccezione che conferma la regola, ha ricordato, è stata la gara ribaltata a Firenze.

Aggiornamenti dall’Infermeria: Il Caso Hermoso e i Tempi di Recupero

Parlando dei singoli, Gasperini ha purtroppo annunciato un’assenza di peso: domani mancherà il difensore Hermosoperché “si è fermato ieri per un problema muscolare“. Una tegola che evidenzia il problema principale del calcio moderno.

Di contro, ci sono buone notizie per il recupero di due pedine fondamentali: “Bailey e Dybala sono belli avanti nel loro recupero,” ha rassicurato il tecnico. La gestione degli infortuni è un tema caldo che tocca anche il Milan, il cui allenatore Massimiliano Allegri e il DS Igli Tare sono spesso chiamati a gestire le ripercussioni delle pause Nazionali sui rossoneri.

La Proposta di Riforma: Troppe Partite, Troppi Infortuni

Gasperini ha concluso il suo intervento con una riflessione che va oltre il campo, toccando un problema sistemico del calcio mondiale (fonte ANSA): “Il problema delle partite e degli stop per le Nazionali è un problema mondiale.” L’allenatore ha rimarcato come il numero di gare sia salito “in modo esponenziale” per tutte le competizioni, determinando un “maggior numero di infortuni”, specialmente per i giocatori nazionali.

Da qui la sua proposta di riorganizzazione, che va in controtendenza rispetto alla prassi attuale: “Fermare il campionato a metà stagione, a me, non piace.” L’alternativa proposta è più drastica ma razionale: “Dedicare invece un periodo specifico alle nazionali e concentrare tutto lì, forse sì.” Una soluzione che mira a proteggere gli atleti e a garantire una maggiore integrità delle competizioni di club.

