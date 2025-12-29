Gasperini a Sky: «Ottima partita ma potevamo fare più gol. Dybala? Se sta bene gioca sempre e vi spiego perchè»

Gasperini, tecnico della Roma, ha analizzato la vittoria dei giallorossi contro il Genoa di De Rossi: le sue dichiarazioni

La Roma di Gian Piero Gasperini non sbaglia l’appuntamento all’Olimpico, superando il Genoa con un netto 3-1 che rilancia le ambizioni giallorosse in zona Champions. Una prestazione solida, marchiata dalle reti di Soulé, Ferguson e Koné, che ha permesso al tecnico di esprimere tutta la sua soddisfazione nel post-partita, pur con qualche appunto sulla gestione dei momenti.

L’analisi di Gasperini: intensità e tecnica

Ai microfoni dei cronisti, l’allenatore ha sottolineato l’importanza del gioco corale rispetto ai moduli fissi, elogiando la capacità della squadra di alzare i ritmi:

Sulla gara: «Abbiamo creato numerose occasioni, nel secondo tempo potevamo continuare a renderci pericolosi. Sono soddisfatto delle cose positive».

«Abbiamo creato numerose occasioni, nel secondo tempo potevamo continuare a renderci pericolosi. Sono soddisfatto delle cose positive». L’attacco “fluido”: Interpellato sull’assenza di un centravanti puro, Gasp ha risposto con chiarezza: «Giocare senza punta non influisce sul risultato. Siamo una grande squadra quando alziamo l’intensità».

Interpellato sull’assenza di un centravanti puro, Gasp ha risposto con chiarezza: «Giocare senza punta non influisce sul risultato. Siamo una grande squadra quando alziamo l’intensità». L’elogio a Dybala: Parole al miele per la “Joya”, accostata recentemente anche al Milan come suggestione per il 2026. «Se non ha infortuni, Dybala gioca sempre. La Roma non ha altri con le sue doti tecniche».

Koné e i margini di crescita

Un focus particolare è stato dedicato a Manu Koné, autore di una prova di spessore coronata dal gol: «Ha caratteristiche straordinarie e gioca nella nazionale francese. Potrebbe fare più gol, ma ha margini di progresso enormi». Dichiarazioni che blindano il talento giallorosso in vista della seconda parte di stagione.