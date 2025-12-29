Roma Genoa 3-1: Gasperini cala il tris, De Rossi ko all’Olimpico. Il resoconto del match

Roma Genoa 3-1: i giallorossi di Gasperini chiudono la pratica in mezzora e tornano al quarto posto scavalcando la Juve

Il posticipo della 17ª giornata di Serie A si trascorre tra emozioni e fredda cronaca. Lo Stadio Olimpico ha riabbracciato Daniele De Rossi, accolto da ovazioni e striscioni commoventi, ma in campo la Roma di Gasperini non ha avuto pietà del suo ex capitano.

I giallorossi hanno chiuso la pratica nel primo tempo con un avvio travolgente:

14′: Soulé sblocca il match con un mancino a giro su errore di Vasquez.

sblocca il match con un mancino a giro su errore di Vasquez. 19′: Koné raddoppia finalizzando un’azione manovrata avviata da Ferguson.

raddoppia finalizzando un’azione manovrata avviata da Ferguson. 31′: Ferguson cala il tris ribadendo in rete una respinta di Sommariva su tiro di Soulé.

Nella ripresa, la nota dolente per Gasperini è l’infortunio di Soulé, costretto al cambio al 57′ per un problema alla caviglia (o al ginocchio destro, secondo le prime indiscrezioni). Inutile nel finale la rete della bandiera del giovane Ekhator all’87’. Con questo successo, la Roma sale al 4° posto a quota 33 punti, scavalcando la Juventus.