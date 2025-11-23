Gasperini dopo il primato: «Bello vivere questo sogno scudetto ma si avvera rarissime volte». Attacco duro all’arbitro per l’espulsione

Gasperini, tecnico della Roma, ha commentato a DAZN la vittoria dei giallorossi colta oggi pomeriggio contro la Cremonese

La Roma vola momentaneamente al primo posto dopo il 3-1 sulla Cremonese. Intervenuto a DAZN, il tecnico Gian Piero Gasperini ha analizzato la gara con toni accesi, prima di commentare l’inattesa vetta.

La critica all’espulsione

L’allenatore ha duramente contestato l’operato del quarto uomo che ha portato alla sua espulsione nel secondo tempo: «Ad inizio secondo tempo io non ho detto niente. Su un fallo interpretato su Mancini non ho detto una parola, assolutamente».

Gasperini accusa l’ufficiale di gara di aver commesso un errore grossolano e di essersi comportato «veramente male», sottolineando che se doveva intervenire, doveva farlo per un episodio del primo tempo, non per il secondo.

Il “sogno scudetto”

Sulla classifica che vede i giallorossi davanti a tutti, Gasperini invita al realismo, pur godendosi il momento:

PAROLE – «Continuare a sognare? Questa cosa del sogno l’ho già spiegata ieri: è giusto sognare in queste posizioni, ma sappiamo che i sogni rarissime volte si avverano. Ma è bello viverli… facciamo finta di svegliarci, ci riaddormentiamo un po’ e cerchiamo di allungarlo».

La Roma cercherà quindi di prolungare il più possibile questo “sonno felice” in attesa del Derby tra Inter e Milan.

