Corsa Champions, Gasperini svela l’obiettivo dell’Atalanta

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha analizzato la corsa Champions League dopo la vittoria contro il Torino

Nel post-partita di Torino-Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato della corsa Champions League. Le sue dichiarazioni a Sky:

«E’ dalla prima giornata che siamo in zona Europa. Due punti contro Milan e Roma, poi vedremo quanti con Lazio e Inter. Il nostro obiettivo sarebbe pizzicarne una e raggiungerla, poi vedremo. La cosa importante per noi è resettare e pensare alla partita con lo Spezia, che sarà di tutt’altro tipo, con una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi».