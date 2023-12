Gasperini: «La classifica è corta, se riusciamo a trovare continuità…». Le parole dell’allenatore dell’Atalanta

La conferenza stampa integrale dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria contro il Lecce. Le sue parole anche sulla zona Champions contesa con il Milan.

PARTITA – «Il Lecce poteva indubbiamente pareggiare, dove abbiamo anche un po’ sofferto: avevamo Kolasinac acciaccato e altri stanchi. Va bene così, dove abbiamo giocato bene in una gara mai facile, avendo anche qualche occasione».

PRIMO E SECONDO TEMPO – «No, penso che ogni partita fa da sé. Il Lecce è una squadra organizzata dove non siamo riusciti a creare per certi frangenti, poi cominci ad allargare un po’ le maglie della difesa e sei riuscito a fare goal. Sono arrivate un po’ di situazioni pericolose dove facevamo fatica a coprire, poi credo che nella globalità della partita. L’1-0 va bene così»

CENTROCAMPO E LOOKMAN – «A centrocampo abbiamo in grado di variare tra Pasalic e Koopmeiners, considerando che è un reparto molto importante: permettendoci di alternarli senza problemi. Lookman? Sapevamo che andava via essendo molto efficace, posso dire anche che si permetterà di avere spazio tra i vari Scamacca, De Ketelaere, Muriel».

AUGURIO IN VISTA DEL 2024 – «Sarà un Capodanno più bello rispetto che a Natale vista la vittoria. Un desiderio? Non lo so, però mi auguro che la squadra abbia spirito e voglia di battersi come ha fatto oggi: la cosa più importante per noi è dimostrare grande spirito e compattezza. Vedo una squadra che cresce nello spogliatoio come in campo. La classifica è molto corta, dove ci sono state sorprese molto importanti: oggi abbiamo avuto una dimostrazione»

SCALVINI – «Scalvini? Verrà valutato domani bisogna vedere se è una piccola ernia. Bisognerà aspettare ancora un giorno».

CLASSIFICA – «Abbiamo scavalcato il Napoli. Noi abbiamo fatto 9 vittorie che non sono poche, ma abbiamo fatto 7 sconfitte quasi tutte con scontri diretti dove li abbiamo persi nel finale. Qualche pareggio in più forse la classifica sembrava meritata. Una squadra che cresce con continuità in difesa e a centrocampo, bravi a riadattarsi nonostante gli infortuni. Se riusciamo a portare continuità, aspettando anche Touré, lì si capirà se possiamo fare il salto di qualità».