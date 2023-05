Garlando: «Il Milan di Roma non basta per arrivare a Istanbul». Le parole del giornalista dopo l’ultima prestazione rossonera

Luigi Garlando ha parlato sulla Gazzetta dello Sport del Milan e della prestazione contro la Roma. Ecco le parole del giornalista:

«Nel sofferto pareggio di sabato, i rossoneri hanno dimostrato una cilindrata nettamente inferiore a quella dei nerazzurri, per freschezza e potenza atletica, alternative di panca e potenziale offensivo. Il Diavolo deve crescere. Quello di Roma non basta per arrivare a Istanbul»