Ganz: «Cercheremo di partire nella maniera giusta»

Maurizio Ganz, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero nel pre di Milan Femminile Fiorentina. Ecco le parole del allenatore:

«Iniziamo il campionato con tre partite molto insidiose come Fiorentina in casa, Roma in trasferta e Sassuolo di nuovo in casa. Cercheremo di partire nella maniera giusta per affrontare al meglio quelli che saranno tre appuntamenti di alto livello»