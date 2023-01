Ganz a La 7: «Tra andata e ritorno abbiamo regalato 6 gol»

Maurizio Ganz ha commentato a La7 la sconfitta del Milan Femminile contro l’Inter. Ecco le parole dell’allenatore:

«Quando regali i gol e poi non li segni tu…Il calcio è questo: dopo un minuto e mezzo abbiamo preso gol su un calcio d’angolo regalandolo, poi abbiamo regalato anche il secondo con il tocco di Valentina Bergamaschi, anche se Tabitha Chawinga quando parte è micidiale, e anche il terzo. Fra andata e ritorno abbiamo subito otto gol dall’Inter e sette li abbiamo regalati noi; così non è facile. Sono più preoccupato per quello che non abbiamo fatto noi più che per quello che ha fatto l’Inter»