Maurizio Ganz partecipa con un’iniziativa benefica in soccorso alla città di Bergamo: ecco il video del suo gesto

Maurizio Ganz partecipa alla lotta contro il Coronavirus correndo in soccorso alla città di Bergamo mettendo all’asta una sua maglia autografata risalente ai tempi in cui militava nell’Atalanta: «Ciao, in questo momento molto delicato nella battaglia del nostro Paese al Covid-19 ho deciso di donare la mia maglia autografata dell’Atalanta».

Un bel gesto da parte di Maurizio Ganz, attualmente allenatore del Milan femminile, che come molti rossoneri ha partecipato in maniera attiva alla lotta contro il Coronavirus attraverso una serie di iniziative benefiche. «Ho deciso di donare questa mia maglia per aiutare in prima persona nella lotta contro il coronavirus. Donando €5 o più può essere tua e insieme aiuteremo l’ospedale Papa Giovanni XXIII , di Bergamo», la didascalia che accompagna il suo post.