Gandini punge il Milan: «Risultati non il linea con le aspettative»

Intervenuto sulle frequenze di Radio FirenzeViola, lo storico ex dirigente del Milan, Umberto Gandini ha analizzato il momento dei rossoneri

Le parole sulle frequenze di Radio FirenzeViola, dello storico ex dirigente del Milan, Umberto Gandini sul momento dei rossoneri in vista del match contro la Fiorentina

Si parla di due grandi squadre, rappresentano gli incroci del calcio italiano tra due nobili. Il Milan ha più problemi, per una crisi di risultati legata alla crisi di infortuni. Ora però affronta una gara difficile anche a livello ambientale e reduce da un pari risicato, con le principali bocche di fuoco fuorigioco. I risultati non sono in linea con le aspettative e c’è all’orizzonte la gara spartiacque col Dortmund