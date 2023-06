Umberto Gandini è intervenuto a Sky Sport ricordando Berlusconi, scomparso oggi, svelando dei retroscena ai tempi del Milan

«Descrivere il presidente Berlusconi lo hanno già fatto tanti. Io conobbi Berlusconi come imprenditore, ricordo la sua precisione e conoscere i dfettagli di chiunque lavorasse con lui, andai al Milan grazie un’intuizione di Galliani, quando veniva a Milanello era sempre una festa, si parlava di tutto. Il fatto di poter andare in giro per il mondo come la squadra di Berlusconi è stato motivo di grandissimo orgoglio. Farà sempre parte della storia di questo paese.

Avevamo preso Fernando Torres e mi chiamò per sapere se stavamo facendo di tutto per metterlo a suo agio. Si preoccupava che stesse bene, affinchè poi la prestazione in campo fosse come si aspettava. Stadio intitolato a Berlusconi? Sono d’accordo. C’è stato un periodo in cui pensava di comprare San Siro e intitolare a suo padre. Mi auguro che il Milan intitoli in nuovo stadio a lui»