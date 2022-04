Gama: «Conquistiamo il Mondiale per consolidarci. Vietate distrazioni»

La bianconera Sara Gama ha parlato alla vigila della sfida che l’Italia giocherà contro la Lituania. Di seguito le sue parole

La bianconera Sara Gama ha parlato alla vigila della sfida che l’Italia giocherà contro la Lituania. Di seguito le sue parole:

«Mi auguro che ci sia sempre più una platea ampia su cui scegliere, il nostro gruppo ha un’identità precisa e questo aiuta chi arriva a integrarsi con facilità e esprimersi al meglio. Noi abbiamo un blocco solido da diversi anni, abbiamo subito trasformazioni importanti e c’è stata una crescita esponenziale, ma vediamo e affrontiamo nazionali che hanno diverse giovani titolari. L’esperienza aiuta a ovviare il gap con le altre che comunque resta, ci vuole tempo per colmarlo e restare a certi livelli. I palcoscenici come il Mondiale aiutano, anche in termini di visibilità».

CLICCA QUI PER L’INTEGRALE