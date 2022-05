Gama esulta: «Sette anni fa era impensabile. La nostra Nazionale…»

Sara Gama parla ancora del raggiunto professionismo nel calcio femminile. Le dichiarazioni del difensore della Juventus Women

Ai microfoni de Le Iene, Sara Gama ha parlato così del professionismo nel calcio femminile:

PROFESSIONISMO – «Dal primo luglio il calcio femminile diventerà un sport professionistico ed è la prima vittoria per far si che le atlete siano riconosciute come lavoratrici. Voglio ringraziare Nadia Toffa e tutti quelli che hanno lavorato duro e ci hanno creduto anche quando i riflettori erano puntati altrove. Lei aveva deciso di raccontare una storia mai narrata in Italia, quella di chi vedeva nel femminile qualcosa di grande. A lei e a tutti gli altri voglio dire grazie, sono le persone che vorrei sempre dalla mia parte, nella mia squadra».