Galliani: «Tassotti-Baresi-Costacurta-Maldini miglior difesa di sempre»

L’ex amministratore delegato non ha dubbi su quale sia stato il reparto difensivo più forte nella storia del calcio, quello del Milan

Nel giorno del 60° compleanno di Franco Baresi, Adriano Galliani ha tanto da ricordare di quegli anni meravigliosi in cui il Milan dominava in italia e nel Mondo come piaceva dire al presidente Berlusconi.

In particolar modo, Galliani non ha dubbi su quella linea difensiva, quei quattro baluardi lì dietro, da scandire come fossero una filastrocca: «Tassotti-Galli-Baresi-Costacurta-Maldini è stata la più forte difesa di club e di nazionali di tutti i tempi. Io sono di parte ma questa è stata la difesa più importante. Io amo le statistiche e vi do un dato a cui non crederete: con Baresi e Maldini in campo, in 196 partite, il Milan ha subito 23 gol, vuol dire un gol ogni 8 partite e mezzo».