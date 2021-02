Galliani: «Stella Rossa? Quella nebbia ha cambiato la storia del Milan»

Intervistato da Sky Sport, Adriano Galliani, ad del Monza, ha così parlato della stagione vissuta dal Milan

Intervistato da Sky Sport, Adriano Galliani, ad del Monza, ha così parlato della stagione vissuta dal Milan: «Si parla solo dell’ultima sconfitta del Monza ma non sarebbe corretto farlo altrimenti si dovrebbe dire che anche Juventus e Milan sono un disastro. L’ultimo weekend è stato molto triste per il mio cuore, non è assolutamente cambiato nulla perché quando lavoravo per i rossoneri chiedevo del Monza, ora faccio lo stesso con il Milan».

«Ho sofferto per la non bella sconfitta contro lo Spezia – continua l’ex A.D. rossonero – ma non ci si deve ricordare solo della partita, il Milan non ha perso per mesi e mesi. Belgrado? Io tante volte mi sono chiesto che storia avrebbe avuto il Milan se non fosse scesa la nebbia di Belgrado. Forse avremmo vinto meno di quanto abbiamo vinto».