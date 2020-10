Galliani: «Senza il Covid Ibra avrebbe fatto otto gol e non quattro»

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Adriano Galliani ha così parlato dello straordinario andamento del Milan

«E’ vero che l’Inter è stata un po’ condizionata dalle assenze. Sono ultratifoso del Milan, ma parlando da sportivo dico che con Skriniar e Bastoni quella nerazzurra sarebbe stata una squadra diversa. Come Ibrahimovic avrebbe otto gol e non quattro, se avesse giocato le altre due partite. Purtroppo questa situazione è una lotteria, col Covid dobbiamo convivere tutti. Il Milan però è in testa alla classifica da sedici giornate e non mi pare di averlo letto su nessun giornale. Dopo il lockdown ci sono state 12 partite, il Milan è finito primo e adesso ha ricominciato primo vincendo tutte le sfide fra campionato, amichevoli ed Europa League».