Galliani: «Pasalic è stato il mio ultimo colpo di mercato al Milan»

Adriano Galliani, nel corso di un’intervista odierna, ha parlato dei suoi ultimi acquisti come Mario Pasalic

Adriano Galliani, nel corso di un’intervista odierna, ha parlato dei suoi ultimi acquisti nell’esperienza al Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di TMW riguardo a Mario Pasalic, attuale centrocampista dell’Atalanta: «L’ultimo colpo è stato Mario Pasalic che non so perché il Milan non abbia riscattato, visto che giocatore? Ora sta facendo benissimo» ha dichiarato il dirigente del Monza nel corso dell’intervista a margine dell’inaugurazione del mercato a Rimini. Il centrocampista giocò una stagione in prestito al Milan dal Chelsea, collezionando diverse prestazioni positive come nella trasferta di Bologna o in Supercoppa Italiana contro la Juventus.