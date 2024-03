Galliani si sfoga: «Non siamo contenti delle scelte arbitrali, ma…». Le parole dell’ex amministratore delegato rossonero dopo Torino Monza

Adriano Galliani si è sfogato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Monza contro il Torino. Ecco le parole dell’ex amministratore delegato del Milan:

PAROLE – «Ci sono diversi episodi, ho troppi anni di esperienza per poter fermarmi a parlare dell’arbitro e delle decisioni. Le immagini ci sono, io rispetto chi compra i diritti delle partite e tiene in piedi questo mondo, quindi sono qui a parlare. Non siamo contenti della direzione arbitrale di oggi, ma senza fare accuse. Riteniamo che il rigore subito, il rigore non dato e l’espulsione hanno inciso sulla gara. Non voglio polemizzare. Il Monza ha fatto una bella partita, anche in 10, abbiamo attaccato e avuto qualche occasione. Avere 42 in classifica è già un grande risultato, grazie al gioco e all’ambiente penso che stiamo facendo un buon campionato Sono però dispiaciuto».