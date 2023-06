Galliani svela: «Inzaghi rinunciò a 10 miliardi pur di venire al Milan». Di seguito le sue dichiarazioni sull’ex attaccante

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex ad del Milan, è intervenuto in occasione della presentazione dell’autobiografia di Filippo Inzaghi. Le sue parole.

GALLIANI – «Ci dividevano 10 miliardi, la Juventus voleva che alzassimo l’offerta. A quel punto, Inzaghi ha rinunciato a questi 10 miliardi pur di venire al Milan. Ha guadagnato meno venendo da noi di quanto avrebbe guadagnato a Torino, ma ha avuto la buona sorte di vincere Mondiali, Mondiale per Club, Champions League. Il più grande terrore della mia vita calcistica al Milan è stato quando Sheva va dal dischetto nel 2003 contro la Juve e vedo Pippo stiracchiato a terra. Sarebbe stato il sesto rigorista. Io gli ho sempre voluto bene, in Italia ci sono stati giocatori tecnicamente più bravi, ma nessuno capace di fare gol come lui»