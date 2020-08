Galliani: «Il Milan ha vinto lo scudetto del post covid»

Adriano Galliani porta sempre il Milan nel cuore. Ecco le sue dichiarazioni su Stefano pioli e su Ibrahimovic

Adriano Galliani porta sempre il Milan nel cuore. Ecco le sue dichiarazioni su Stefano pioli e su Ibrahimovic: «Da tifoso del Milan sono contento per Pioli, che ha valorizzato Kessie e Bennacer. Peccato che questa rimonta non ci abbia portato ai gironi di Europa League, ma abbiamo vinto lo scudetto del dopo Covid. Ibra? È terribile con i compagni, lo conosco bene ed è capace di attaccare al muro qualcuno se non si allena bene. È fondamentale per gli stimoli che dà in campo e fuori» ha dichiarato Galliani ai microfoni di Sportitalia.