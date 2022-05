Galliani: «Felice di affrontare il Milan. Il vero obiettivo del Monza è l’Europa». Le parole dell’ex ad rossonero

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, in una intervista al Corriere della Sera ha parlato della promozione in Serie A conquistata con il club brianzolo.

FESTEGGIAMENTI – «Sono tornato a Milano in aereo con il presidente. Poi, però, invece di tornare a casa, prima sono passato dallo stadio dove i led luminosi accesi a forma di A mi hanno fatto emozionare. Quindi sono andato a Villa Gernetto ad aspettare i giocatori: alle 5 del mattino mangiavo l’amatriciana con la squadra».

SCUDETTO E CHAMPIONS – «Ma no, la vittoria in campionato è un amusement, un divertimento. Arrivare primi in serie A è tanta roba, pensiamo a fare la nostra scalata, a giocare la nostra stagione al meglio possibile, magari qualificandoci a una coppa europea».

AFFRONTARE IL MILAN – «Felicità, orgoglio anche per la città e per la provincia di Monza e Brianza. Non tutti si rendono conto che nel 2017 da queste parti si festeggiava lo spareggio con il Seregno per andare dalla serie D in Lega Pro. Altro che Champions, questa è una vera impresa».