Galliani: «Con Raiola si lavora bene e su Sergio Ramos vi dico…»

Adriano Galliani ai microfoni di TL ha parlato di Mino Raiola e di Gigio Donnarumma. Ecco le sue dichiarazioni in merito

Adriano Galliani ai microfoni di TL ha parlato di Mino Raiola e di Gigio Donnarumma. Ecco le sue dichiarazioni in merito: «Con Raiola si lavora bene, ho sempre lavorato bene con lui e devo ringraziarlo sempre. Ha preso ricchissime commissione, ma avrebbe potuto portar via Donnarumma a zero lire due volte e non l’ha fatto. Con me si è sempre comportato in maniera corretta. Certo è un po’ caro, ma non posso dire nulla contro di lui».

Poi un aneddoto su Sergio Ramos: «Ho visto Sergio Ramos con Piqué. Ancelotti stava lasciando il Real e volevo portarlo al Milan, lui va a cena con i dirigenti del Real e io mi trovo a tavola con Ramos, che si avvicina e mi chiede quanto guadagnava Thiago Silva al Milan. Glielo dico e lui mi risponde: “È proprio quello che ho chiesto al mio presidente! Grazie”. E l’ha ottenuto. Qualche anno dopo ero a cena da Cipriani a Ibiza e c’era Sergio Ramos, vado a pagare e… aveva pagato lui!».