Galliani: «Balotelli al Monza? Gli voglio bene, ma non lo prenderemo»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è intervenuto in conferenza stampa per celebrare la promozione del club lombardo in Serie B. Si è parlato anche di mercato e di alcune suggestioni:

Su Balotelli – «Voglio bene a Mario. Ma con il presidente Berlusconi abbiamo deciso che non lo prenderemo. Stiamo pensando a giocatori giovani, assolutamente non a chi ha un’età troppo avanzata»

Su Ibrahimovic – «Si può fare tutto, ma come idea non stiamo seguendo Ibra. Poi, se capitano cose imprevedibili può succedere di tutto: il mercato tanto finirà a ottobre probabilmente. Ibrahimovic lo sento, è un vecchio amico ma è un ipotesi non realizzabile. Anche per regolamento. In Serie B, infatti, c’è un limite sui giocatori disponibili in rosa nati dopo il 1997».