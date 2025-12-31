Galliani incorona Allegri ed esalta il suo operato al Milan. Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il ritorno di fiamma tra il Diavolo e il suo tecnico sembra aver riportato l’entusiasmo dei tempi d’oro. In un’intervista esclusiva rilasciata ai colleghi di Tuttosport, l’ex amministratore delegato rossonero Adriano Galliani ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’impatto devastante che ha avuto l’approdo di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese plurititolato e maestro nella gestione dei grandi campioni, sulla panchina meneghina.

L’impatto dell’Allegri-bis: un ritorno da protagonista

Secondo Galliani, non c’erano dubbi sul successo di questa operazione. “Ho sempre saputo, fin dai tempi del Cagliari, che Max avesse il physique du role per guidare il Milan”, ha dichiarato lo storico dirigente. Le parole di Gallianimettono in luce un dato inequivocabile: la vita a Milanello è cambiata radicalmente. Non bisogna dimenticare, infatti, che i rossoneri venivano da un deludente ottavo posto nella passata stagione, una posizione lontanissima dal blasone di questo club.

Massimiliano Allegri è riuscito a ridare un’anima tattica e una solidità mentale a un gruppo che sembrava aver smarrito la propria identità. Per l’ex AD, il nuovo mister del club milanese possiede quel mix raro di doti tecniche, umane e di savoir-faire che sono fondamentali per sedere sulla panchina di un top club mondiale.

La nuova era firmata Igli Tare e Massimiliano Allegri

Oltre all’elogio del tecnico, l’ambiente attorno ai rossoneri respira un’aria di profondo rinnovamento anche grazie all’insediamento di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan celebre per la sua capacità di scovare talenti internazionali e per il suo rigore gestionale. Il lavoro in sinergia tra Tare e Allegri sta permettendo al Diavolo di operare con una coerenza che mancava da anni.

Se Allegri è l’architetto del campo, Igli Tare è colui che sta fornendo i mattoni giusti per costruire una rosa capace di competere su più fronti. La stima di Galliani per il tecnico toscano si estende anche a profili più giovani della panchina, come Raffaele Palladino, l’emergente allenatore campano che si sta distinguendo per una proposta di gioco moderna e coraggiosa, ma il legame con Max resta speciale. “Allegri è un grande allenatore: non saprei come definirlo diversamente”, ha concluso la storica figura dirigenziale del calcio italiano.

Un futuro ambizioso per i rossoneri

Grazie alla citata intervista a Tuttosport, appare chiaro come il consolidamento di questa struttura tecnica sia la chiave per il successo a lungo termine. Il Milan ha ritrovato la sua guida sicura in panchina e un DS di polso dietro la scrivania. La scalata dei rossoneri verso le posizioni che contano è ormai iniziata, supportata dai risultati e dal consenso unanime degli storici protagonisti della storia del Diavolo.