Galli sulla difesa del Milan: «C’è da registrare un calo che ha penalizzato i rossoneri». Le parole dell’ex rossonero

Filippo Galli ha parlato della difesa del Milan in vista del match di domani contro la Lazio. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Poi c’è da registrare un calo della difesa, sia Tomori che Kalulu, sia sui calci piazzati sia nell’attenzione. Questi fattori hanno penalizzato il Milan sia nelle prestazioni che nei risultati. In generale è una squadra che sta soffrendo e non riesce ad occupare il campo come faceva prima».