Galli sicuro: «Roma Milan? Ecco i giocatori che possono deciderla, e Loftus Cheek deve essere più...»

L’ex difensore del Milan, Filippo Galli, si è espresso così in vista del ritorno dei quarti di Europa League tra i rossoneri e la Roma

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Filippo Galli dice la sua in vista di Roma Milan, ritorno dei quarti di finale di Europa League.

SU ROMA MILAN – «Il Milan non è stato quello che poteva essere, deve partire da una prestazione differente. Non sarà facile, perché c’è un gol da recuperare e sta dimostrando che in difesa è fragile. Nella partita di andata comunque il Milan ha creato qualcosa e alla Roma mancherà Cristante, che è importante per gli equilibri».

QUALI SITUAZIONI DOVREBBE METTERE IN ATTO IL MILAN? – «Potrebbe essere che Pulisic venga messo alle spalle di Giroud, e sulla fascia Chukwueze. Spero di vedere Loftus-Cheek che torni ad essere una cerniera difensiva importante. Deve tornare ad essere più difendente».

IL DERBY PUÒ PESARE NELLA TESTA DEI ROSSONERI? – «Non credo, perché sappiamo quanto sia importante questa partita. Il derby è importante per questioni di blasone, se l’Inter vince lo Scudetto in quella partita è sicuramente un affronto per i tifosi».

GLI UOMINI FONDAMENTALI IN QUESTA SFIDA – «Paredes, che è il play della Roma. Nel Milan il binario a sinistra Theo Hernandez-Leao, che è mancato all’andata. Serve un impatto diverso sulla gara».

PARTITA CHE PUÒ INCIDERE SUL FUTURO DEI DUE ALLENATORI? – «Per De Rossi non credo. In poco tempo ha dimostrato di dare tranquillità alla squadra. E ha anche acquisito solidità con lui. Vada come vada, De Rossi va riconfermato. Su Pioli è uno stillicidio. Credo che la società una decisione l’abbia già presa, in un modo o nell’altro. Sinceramente però non so. Io ho grande stima di Pioli, poi i dirigenti sapranno scegliere al meglio».