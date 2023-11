Galli critico: «Tanti infortuni al Milan? Qualcosa va rivisto per forza»

Galli critico: «Tanti infortuni al Milan? Vorrei avere anche io delle spiegazioni». Le parole dell’ex calciatore

Filippo Galli ha parlato ai microfoni di TMW dei troppi infortuni in casa Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore e dirigente:

«Vorrei avere anche io delle spiegazioni ma non so. Ci sono troppi infortuni muscolari, qualcosa va rivisto per forza. Non so come si metterà contro i viola, magari Jovic in mezzo all’attacco o Camarda».