Galli in vista di Fiorentina Milan: «È sempre stata una gara da un clima molto acceso. Ecco cosa mi aspetto». Le parole dell’ex calciatore

Filippo Galli ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola in vista della sfida tra Fiorentina e Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

PAROLE – «Mi immagino un clima rovente. Le gare tra Fiorentina e Milan sono sempre state caratterizzate da un clima molto acceso, in più ci sarà l’aspetto emotivo dato da Barone. È un fatto che ha lasciato tutti allibiti, tornando alla gara sarà difficile per il Milan. La Fiorentina è difficile da affrontare, ha una sua fisionomia e Italiano mi è sempre piaciuto. Il Milan, quando riavrà tutti i nazionali, dovrà capire in che condizioni sarà e se riuscirà a riprendere una striscia positiva. Ma ripeto, non sarà facile. So che Pioli è stimato a Firenze, ma anche qua a Milano, da me in primis. Ha fatto un lavoro egregio, anche con la rosa falcidiata da infortuni. Italiano, tra semifinale di Coppa e quarti di Conference, sta facendo un campionato a ridosso delle coppe europee. Per cui ha tanto da giocarsi, anche se ne andrà. Ha fatto un ottimo lavoro, ha dato un’impronta a questa squadra. Qualcuno si lamenta della difesa alta, ma le proposte di gioco hanno sempre qualche elemento positivo e qualche altro negativo, bisogna sempre metterlo in conto».