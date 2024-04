Galli crede nel Milan: «Magari sono ottimista ma i rossoneri possono vincere il derby»

Filippo Galli ha parlato prima di Milan Inter della 33ª giornata di Serie A 2023/24: tutte le dichiarazioni

L’ex calciatore Galli ha parlato a MilanTv prima del fischio d’inizio di Milan Inter.

PAROLE – «Alla fine la squadra magari resterà coperta per tutta la partita lasciando Leao libero di non dare punti di riferimento, sarà anche interessante la posizione di Loftus-Cheek. Stasera il Milan dovrà mettere in campo determinazione, attenzione, cose che sono mancate nelle ultime gare. Ho ancora in testa i gol subiti a Roma, servirà anche applicazione perchè il tifoso vuole vedere una squadra che lotta e che abbia una pulizia tecnica. Io credo che il Milan possa vincere, magari sono solo io ad essere un po’ ottimista».