Galli: «Ognuno di questi giovani adesso ha il Milan dentro e vuole scrivere la storia». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Giovanni Galli ha parlato ai microfoni del canale Youtube di Carlo Pelleggatti della crescita dei giovani talenti del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

«Io mi ricordo la frase del leader di questo gruppo che è Ibrahimovic: ‘non siamo qui per vincere ma per scrivere la storia’. Credo che questo Milan abbia capito questo messaggio, la vittoria dello Scudetto è stata la pietra su cui costruire il futuro. Questa è una squadra giovane, una squadra che tutti gli anni si ringiovanisce sempre di più. Credo che questo sia il frutto di un lavoro di una società che ha avuto coraggio. Nelle difficoltà ha cambiato le strategie e quelle che erano le abitudini di questo Milan. Ognuno di questi giovani adesso ha il Milan dentro, non è al Milan di passaggio ma per scrivere la storia»