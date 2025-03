Galli tuona e non ci sta: il Milan non può stare fuori dall’Europa! Le parole dell’ex rossonero. Segui le ultimissime

Filippo Galli è stato ospite dell’università di Udine, ha rilasciato alcune parole sul momento del Milan. Secondo l’ex rossonero il Diavolo non può stare fuori dalle coppe il prossimo anno.

LE PAROLE – «A questo punto della stagione, il Milan non ha altra strada che pensare solo alla prossima partita. La Champions è andata, ma bisogna almeno andare in Europa League. Il Diavolo non può stare fuori dalle Coppe. Non scherziamo».