Galli: «Maldini sa sempre quando prendere posizione e metterci la faccia». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Filippo Galli ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Paolo Maldini. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

SCONTRO MALDINI-SPALLETTI – «Era una partita tesa, la prima di un trittico delicatissimo. Ho rivisto il Paolo calciatore, il capitano che di istinto si muove per la squadra e dice: “Sono qui e la difendo”».

DA RAGAZZO – «Ha sempre avuto dentro il senso della leadership, nello spogliatoio si faceva sentire anche prima di diventare un senatore. Questione di Dna».

FIGLIO DI CESARE – «Non lo abbiamo mai vissuto come “il figlio di”. Fin da giovanissimo Paolo stava nel gruppo dei più grandi in modo naturale, non ha mai fatto pesare a nessuno la carta di identità. Forse, piuttosto, una certa dose di sofferenza se l’è portata dentro lo stesso Paolo ai primi tempi, ma l’ha superata grazie a una grande forza interiore. E poi il campo parlava per lui…».

DIRIGENTE – «È cresciuto molto rispetto agli inizi. Ha studiato, ha imparato da chi aveva accanto ed è diventato bravissimo. Specialmente nella scelta dei tempi: sa sempre quando prendere posizione e metterci la faccia».