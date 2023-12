Galli critico: «Uscire dalla Champions è una sconfitta. Ibrahimovic? Vedremo...»

L’ex calciatore del Milan, Filippo Galli, si è espresso così dopo la vittoria ottenuta ieri sera dai rossoneri contro il Newcastle

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Filippo Galli ha commentato così la vittoria ottenuta dal Milan contro il Newcastle in Champions League.

SUL PERCORSO EUROPEO DEL MILAN – «Uscire dalla Champions è una sconfitta, per quello che significa per il club per il prestigio e le finanze. Ma direi per come si era messa, e per come si è reagito ieri, il Milan va valutato positivamente. Bene i rientri di Jovic, Chukwueze, Okafor. Ci dispiace, ma l’EL è un trofeo che al Milan manca. Pensiamo a questo ora, vediamo il bicchiere mezzo pieno».

SUL RITORNO DI IBRAHIMOVIC – «Per poter dire qualcosa dovremo aspettare per capire le sue mansioni. Un aiuto a Pioli? Non lo so, mi è difficile però pensarlo in questo senso. Vedremo quanto dovrà stare vicino alla squadra, quali sono gli accordi. Aspettiamo per capire, è ancora presto».

IL MILAN FAREBBE MEGLIO COL BARICENTRO BASSO? – «Di solito certe partite le soffre, invece ieri sera ognuno ha fatto il suo. La lettura è giusta, però credo si possa giocare anche più avanti se si avesse più attenzione alle marcature preventive. Invece a volte i difensori si sono distratti. Io preferisco un Milan più dominante e attento dal punto di vista difensivo».