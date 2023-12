Galli: «Giornata per ricordare quello che il presidente ha fatto per Milan e Monza». Le parole dell’ex Milan

L’ex Milan Filippo Galli ha parlato a MilanTv prima del match contro il Monza.

PAROLE – «Qualcuno l’ha definito il derby di Villa San Martino ricordando il presidente Berlusconi. È una giornata particolare in cui è d’obbligo ricordare quello che il presidente ha fatto per il Milan, portandolo sul tetto del mondo e quello che ha fatto al Monza, portandolo in Serie A: solo una persona innovativa come lui poteva riuscirci».