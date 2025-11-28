Galdi a SampNews24: «Perdere il Mondiale un’umiliazione. Non sarà facile per Gattuso»

Galdi ha rilasciato un’intervista esclusiva a SampNews24, nella quale ha parlato anche della Nazionale di Gattuso

Simone Galdi, giornalista e commentatore televisivo di Telenord, ha affrontato in esclusiva a SampNews24.com l’attuale momento della Sampdoria alle prese con l’imminente trasferta del Picco contro lo Spezia e tanto altro. Tra cui la situazione della Nazionale di Gennaro Gattuso.

LE PAROLE – «Inutile girarci attorno, perdere il treno mondiale per la terza volta di fila sarebbe un’umiliazione cocente per i tifosi degli Azzurri, ma soprattutto per l’intero movimento calcistico italiano. L’Irlanda del Nord, come il Galles, non è più una squadra materasso da tanti anni, vanta molti giocatori di Premier League e un assetto collaudato. E poi c’è il precedente del 1958 a loro favore. Ci vuole cautela ma anche coraggio: gli spareggi si vincono spesso sui nervi, quello mondiale non farà eccezione. Certo non sarà semplice per Gattuso: superato l’ostacolo irlandese, ci sarà comunque una finale fuori casa da vincere, in Bosnia o in Galles: non serve appellarsi al passato glorioso, bisogna meritare sul campo il pass per il Nord America».

