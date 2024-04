Gabbia a Sky: «C’è tanta delusione. Ora c’è una sola cosa che possiamo fare». Le sue dichiarazioni dopo Roma-Milan

Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in casa della Roma. Le parole del difensore rossonero.

GABBIA – «Ovviamente siamo delusi, è normale che sia così. C’è tanta delusione nella squadra. Ora dovremo ricompattarci per il derby di lunedì che sappiamo che è una partita importante. Eliminazione? Trovare il perchè in questo momento è difficile. Abbiamo messo in campo tutto, ma non è bastato. C’è delusione e amarezza, l’unica cosa che possiamo fare è cercare di fare meglio nella prossima partita»