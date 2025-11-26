Gabbia a Sky: «Vogliamo fare il massimo per questa maglia, siamo allineati con Allegri. Sullo scudetto dico che...»

Gabbia: il centrale fissa gli obiettivi all’evento BMW, esaltando il lavoro quotidiano con il tecnico e la grande unità dello spogliatoio

A margine dell’esclusivo evento organizzato dalla BMW, storico partner automobilistico del club, in collaborazione con il Milan, il difensore rossonero Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione in casa del Diavolo. In un momento storico in cui la difesa di Massimiliano Allegri sta dimostrando una solidità ritrovata e numeri importanti, il centrale italiano si è ormai imposto come una delle colonne portanti della retroguardia e, più in generale, dello spogliatoio. Le sue dichiarazioni riflettono la mentalità di un giocatore che, cresciuto nel vivaio, sente il peso e l’onore della maglia rossonera più di chiunque altro.

Gabbia ha spaziato dagli obiettivi personali a quelli di squadra che il gruppo si è prefissato per questa stagione, mostrando grande lucidità e attaccamento ai colori. Dalla recente vittoria nel Derby, che ha dato una scossa positiva all’ambiente, alla prossima insidiosa sfida contro la Lazio della tredicesima giornata di Serie A, fino al sogno Scudetto da inseguire fino alla fine, il difensore non si nasconde e traccia la via. La sua crescita esponenziale è sotto gli occhi di tutti e rappresenta uno dei successi della gestione tecnica attuale, capace di valorizzare le risorse interne trasformandole in leader emotivi e tecnici. Di seguito le sue parole integrali rilasciate all’emittente satellitare.

Gabbia fissa gli obiettivi dopo il derby vinto

SUL DERBY VINTO – «Ogni derby ha qualcosa di speciale, soprattutto se poi hai la bravura e la fortuna di vincerlo. Sono dei giorni dove stiamo lavorando tanto, anche ieri abbiamo fatto due allenamenti tosti, perché comunque sappiamo che dobbiamo dare continuità, la partita più importante adesso è quella contro la Lazio. Poi stiamo bene insieme: siamo un gruppo sano, di ragazzi che si vogliono bene. Anche quando condividiamo del tempo fuori dal campo siamo felici».

SULLO SCUDETTO – «Penso che siamo molto allineati con il mister, siamo lucidi e tranquilli. Dobbiamo lavorare, stiamo migliorando passo passo grazie al lavoro con lui e il suo staff. Poi quando saremo nella fase finale dell’anno cercheremo di fare il meglio possibile, ma per noi e per i tifosi, questa maglia ci impone di fare il massimo del risultato».

SULLA CRESCITA PERSONALE – «Onestamente ho sempre avuto la voglia e l’ambizione di diventare un giocatore importante per questa squadra. Poi ho anche la consapevolezza che devo continuare a migliorami, ma penso come tutti in questa squadra. Sono felice che la squadra stia andando bene, mi sento bene con i miei compagni e una parte bella del gruppo. Speriamo che questo possa essere un bellissimo anno».