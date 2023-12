Gabbia Milan, sono ore roventi: a che punto siamo per il ritorno in rossonero

Gabbia Milan, sono ore roventi: a che punto siamo per il ritorno del difensore attualmente in prestito al Villarreal in rossonero

Visti i tanti infortuni nel reparto difensivo (l’ultimo in ordine di tempo e non per importanza quello di Tomori, fuori per una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro) costringe il Milan ad intervenire sul mercato.

La prima idea per rinforzare la retroguardia porta al ritorno dal prestito al Villarreal di Matteo Gabbia. In tal senso, secondo Sky Sport, sono ore roventi: la dirigenza rossonera sta lavorando proprio in queste ore per completare l’operazione.